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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف رملية وترابية.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان 6 مناطق

عواصف
عواصف

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو وقالت إن هناك ظواهر جوية مختلفة تؤثر على البلاد اليوم الجمعة، وأن اليوم هو أو أيام فصل الشتاء.

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عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تشهد اليوم نشاط لـ الرياح على معظم محافظات الجمهورية، وأن سرعة الرياح تتراوح بيت الـ 35 لـ 45 كيلو متر على الساعة.

ولفتت إلي أن رياح اليوم ستكون قادمة من الصحراء، وأن تلك الرياح ستكون مصاحبة لـ الرمال والأتربة، وأن العواصف الرملية والترابية ستصل لـ القاهرة، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
العاصمة الإدارية 19 12
6 اكتوبر 19 12
بنهــــا 20 13
دمنهور 20 13
وادى النطرون 21 12
كفر الشيخ 20 13
المنصورة 20 13
الزقازيق 20 13
شبين الكوم 20 13
طنطا 20 12
دمياط 22 14
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 21 12
السويس 22 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 25 12
نخل 19 05
كاترين 16 04
الطور 24 12
طابا 22 13
شرم الشيخ 25 16
الاسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 20 13
مطروح 20 12
السلوم 17 11
سيوة 17 10
رأس غارب 25 15
الغردقة 25 15
سفاجا 26 16
مرسى علم 26 16
شلاتين 26 21
حلايب 25 20
أبو رماد 26 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 22 09
سوهاج 22 12
قنا 23 13
الأقصر 23 14
أسوان 24 15
الوادى الجديد 26 12
أبوسمبل 28 14
 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الجو محافظات الرياح

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