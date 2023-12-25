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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد الجوية: الطقس غدا معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدا "الثلاثاء" معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على اغلب الانحاء.

وتوجد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد أمطار خفيفية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 22 14
العاصمة الادارية 21 13
6 اكتوبر 21 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 12
وادى النطرون 22 13
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 12
طنطا 21 12
دمياط 21 14 
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 22 14
السويس 23 14
العريش 22 12
رفح 22 11
رأس سدر 26 15
نخل 20 06
كاترين 16 04
الطور 23 14
طابا 22 14
شرم الشيخ 26 18
الاسكندرية 22 13
العلمين الجديدة 22 14
مطروح 21 12
السلوم 20 11
سيوة 20 13
رأس غارب 26 15
الغردقة 26 16
سفاجا 27 16
مرسى علم 27 17
شلاتين 27 20
حلايب 25 21
أبو رماد 27 21 
رأس حدربة 27 22
الفيوم 22 12
بني سويف 22 11
المنيا 22 09
أسيوط 22 09
سوهاج 23 11
قنا 24 12 
الأقصر 25 12
أسوان 26 13
الوادى الجديد 25 06
أبوسمبل 24 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 31 23
المدينة 30 18 
الرياض 24 13 
المنامة 25 19
أبوظبى 28 21
الدوحة 28 19
الكويت 25 11
دمشق 16 07
بيروت 21 15
عمان 17 09
القدس 18 11
غزة 21 15
بغداد 23 08
مسقط 26 22
صنعاء 24 04
الخرطوم 31 18
طرابلس 20 10
تونس 18 08
الجزائر 16 04
الرباط 18 06
نواكشوط 31 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 13 01-
إسطنبول 17 11
إسلام آباد 21 07
نيودلهى 24 12 
جاكرتا 33 25
بكين 04 08-
كوالالمبور 31 24
طوكيو 13 04 
أثينا 18 09
روما 16 07
باريس 12 09
مدريد 09 01
برلين 11 06
لندن 12 06
مونتريال 06 03
موسكو 02- 04-
نيويورك 11 06
واشنطن 13 07
أديس أبابا 24 09
س.ع
أ ش أ

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