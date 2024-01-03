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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

طقس
طقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس ‏على مستوى القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أنه هناك شبورة مائية كثيفة صباح اليوم على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات ‏المائية، وتصل إلى درجة الضباب على بعض المناطق‎.‎

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وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن طقس اليوم سيكون ‏مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا ‏على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد، باردًا على باقى ‏الأنحاء‎.‎

 

احتمالية وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية

 

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه هناك احتمالية وجود أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مثل ‏دمياط وبورسعيد ورفح وشمال سيناء، ولكن هذه الأمطار غير مؤثرة على النشطة اليومية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن استقرار الأحوال الجوية بصورة كبيرة في معظم محافظات الجمهورية، إذ أن هناك امتداد ‏لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.‏

تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية 

 

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية خلال فترة ‏النهار، وهذا أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجة إلى درجتين.

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع ‏الطفيف في قيم درجات الحرارة سوف تستمر خلال الأيام المقبلة.‏

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