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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هتعوم في الشارع| الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سيطرة الأمطار على المحافظات الساحلية (الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط)، التي تشهد موجة من الأمطار الغزيرة والمتوسطة، وقد تصل إلى القاهرة مساء على فترات متقطعة.

حالة الطقس 

خرائط الطقس

حذرت خرائط الطقس من سيطرة السحب المنخفضة والممطرة على شمال البلاد، الأمر الذي يساعد على سقوط الأمطار المتوسطة والتى قد تغزر أحيانا ويؤدى إلى غرق الشوارع في مياه الأمطار.

تصوير البرق بالهاتف المحمول

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة توخى الحذر وعدم تصوير البرق بالهاتف المحمول، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية في الشوارع أو الأشجار العالية، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى حفاظًا على الأرواح ومنعا لوقوع حوادث الطرق.

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توقعات الطقس اليوم 2 يناير 2024

الطقس اليوم نهارًا، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.
ونصح خبراء الأرصاد الجوية قائدي السيارات بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، والقيادة بهدوء تام، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، وعدم القيادة في حال انعدام الرؤية، وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وإضاءة كشافات الشبورة المائية.

حالة الطقس 

خريطة سقوط الأمطار

تتوفر فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تغزر مساء على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس خرائط الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الامطار تصوير البرق بالهاتف المحمول توقعات الطقس اليوم 2 يناير 2024 خريطة سقوط الأمطار حالة البحرين

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