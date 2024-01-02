مفاجأة غريبة يفجرها توءمان بعد 39 عاما.. لن تتوقعها

أثار توءم الكثير من الجدل بقيامهم بتفجير مفاجأة تعد الأغرب على الإطلاق حيث فجّر التوأم الأمريكي وكلاهما قد انفصلا عند الولادة لمفاجأة تعد غريبة من نوعها وذلك بعد سنوات طويلة من افتراقهما، حيث قد اكتشفا أن كلاهما قد عاشا حياة تعد متماثلة تقريبًا، فقد تزوج كل منهما من امرأة تحمل نفس الاسم الأول، وقد قادا كل منهما لنفس النوع من السيارات وذلك بعد 39 عامًا فقد عثر جيم لويس على توأمه جيم سبرينجر، والذي انفصل عنه وقت الولادة، ليتكشف كلا من الشقيقان أنهما قد تزوجا من امرأتين تحملان نفس الاسم الأول ليندا.

وفقا لصحيفة ديلي ستار البريطانية قد تم تبني الشقيقين وذلك من قبل عائلتين منفصلتين، وذلك عندما كانا طفلين وقد أخذا ألقاب والديهما بالتبني، وعاشا على بعد 40 ميلًا فقط من بعضهما البعض وذلك في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، وبينما كان جيم لويس يعلم أنه قد انفصل عن توأمه، قد أخبرت أم جيم سبرينجر بالتبني أن شقيقه قد توفي عند الولادة.

ومع ذلك، عندما التقاء الشقيقان أخيرًا اكتشفا كلا الرجلان أنهما قد تزوجا من امرأتين تحملان نفس الاسم الأول، وآن كلاهما قد كان لديهما وظائف تعد متماثلة، بل وكانا يقودان نفس السيارة وهي ماركة شيفروليه، حتى أن كلبيهما قد يشتركان في نفس الاسم "توي".

وقد شارك الشقيقان في دراسة قد أجراها الدكتور توماس بوشارد بجامعة مينيسوتا، وقد طُلب منهما القيام بإكمال بعض الاختبارات الشخصية والتاريخ الطبي وقد كانت درجاتهما متشابهة بجميع الاختبارات الثلاثة مما تسبب في إصابة الدكتور بوشارد بالذهول .