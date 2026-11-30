كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تغيير سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى، بعد توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن سامي قمصان لديه قناعة بالاعتماد على حارس مرمى أساسي واحد، يستمر في المشاركة خلال جميع البطولات، إلى جانب وجود حارس آخر في المركز الثاني.

وأشار إلى أن قمصان قرر الابتعاد عن سياسة التدوير بين حراس المرمى، والاعتماد على ترتيب واضح في هذا المركز، بحيث يكون هناك حارس أساسي وآخر بديل.

وجاءت تصريحات إبراهيم فايق عقب فوز الأهلي على نظيره أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة إسكو كارا التوجولي، يوم 6 ديسمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز خارج ملعبه والعودة بالنقاط الثلاث، لتعزيز موقفه في المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي من البطولة.