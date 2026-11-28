كشفت صحيفة «أبولا» البرتغالية عن دخول نونو جوميش دائرة المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تحركات إدارة القلعة الحمراء لإعادة ترتيب الهيكل الإداري لقطاع كرة القدم.

نونو جوميش ضمن المرشحين لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن اسم نونو جوميش مطروح ضمن قائمة المرشحين لشغل المنصب، في ظل توجه الأهلي للاستعانة بكوادر تمتلك خبرات أوروبية في الإدارة الرياضية، للمساهمة في تطوير منظومة كرة القدم داخل النادي.

تأتي هذه التحركات ضمن خطة إدارة الأهلي لإعادة هيكلة قطاع الكرة، وتحديدًا على مستوى الإدارة الرياضية، بما يتناسب مع طموحات النادي خلال المرحلة المقبلة، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حسم ملف المدير الرياضي الجديد، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات إدارة النادي والمفاضلة بين الأسماء المطروحة.