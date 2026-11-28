واصل القطاع الصحي بالمحافظة جهوده المكثفة لإنهاء قوائم الانتظار، من خلال مبادرة «يوم في حب مصر»، التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية بالغربية، إدارة الطب العلاجي، على مدار يومي الخميس والجمعة 26 و27 نوفمبر 2026، بهدف إجراء أكبر عدد ممكن من التدخلات الجراحية وتسريع حصول المرضى على العلاج.

توجيهات محافظ الغربية

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، وتوصيات اجتماع المجلس الإقليمي للصحة بشأن الارتقاء بالخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية العلاجية.

تضافر الفرق الطبية والجراحية

وشهدت المبادرة تضافر جهود الفرق الطبية والجراحية والتمريضية والفنية، والعمل بكامل الطاقات التشغيلية وتسخير الإمكانات المتاحة، بمشاركة مستشفيات طنطا العام والمحلة العام وزفتى العام ورمد طنطا ورمد زفتى وأبيار المركزي وسمنود المركزي، لإجراء التدخلات الجراحية في تخصصات القسطرة القلبية والمخ والأعصاب والعظام والمفاصل والعيون، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وتقليل فترات انتظارهم.

دعم صحة الغربية

وأوضحت الدكتورة رشا محمود خضر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المبادرة تأتي ضمن خطة متكاملة لتسريع إنهاء قوائم الانتظار، مشيرة إلى تكليف جميع المستشفيات العامة والمركزية بمراجعة الحالات المدرجة وتحديد أولويات التدخل الطبي، فيما أكدت الدكتورة مروة عبد الفتاح، مدير عام الطب العلاجي، مراجعة الحالات وتجهيزها والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالتنسيق مع المستشفيات المشاركة، وأشارت الدكتورة أمنية الجندي، مسؤول قوائم الانتظار بالمديرية، إلى استمرار متابعة الحالات وتنسيق مواعيد التدخلات الجراحية وفقًا للأولويات الطبية.

توصيات المجلس الإقليمي للصحة

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظ الغربية على ترجمة توصيات المجلس الإقليمي للصحة إلى خطوات تنفيذية ملموسة، وتعزيز كفاءة المستشفيات وتكامل جهود جامعة طنطا ومديرية الصحة والتأمين الصحي ومختلف الجهات المعنية، بما يضمن حصول أهالينا على الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب، ويخفف عنهم أعباء الانتظار، مع استمرار متابعة قوائم الحالات والعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن.