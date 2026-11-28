في استجابة لشكاوى ومطالب أهالينا، تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية بمنطقة كمين دفرة على الطريق الزراعي السريع، وذلك لتحسين حالة الطريق وتيسير حركة المرور أمام المواطنين ومستخدمي الطريق.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن الأعمال تأتي في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن الحركة المرورية بالمنطقة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدسات والازدحام، بما يضمن سهولة وانتظام حركة المركبات على هذا الطريق الحيوي.

تحرك تنفيذي

وأشار إلى أن محافظة الغربية قامت بتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة وسط الدلتا، في إطار التعاون المشترك لتحسين كفاءة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستخدميها.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد محافظ الغربية استمرار متابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لأهالينا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.