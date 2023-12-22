مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

تحمل طفلها شهيد

أثار مقطع فيديولسيدة فلسطينية الكثير من التعاطف لدى رواد السوشيال ميديا فقد ظهرت في مقطع فيديو عبر تطبيق الأنستجرام وهي توجه رسالة إلى شعوب العالم.

وقد ظهرت السيدة الفلسطينية في المقطع وهي تحمل طفلها وذلك بعد استشهاده بعد تعرض منزلها للقصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية .

أما عن الرسالة التي وجهتها للعالم فقد أشارت إلا أن الشعب الفلسطينى قد أثبت أنه لن يتخلى عن أرضه وأنه على استعداد للدفاع عنه بعد أن تخلت عنه كافة شعب العالم .

أشارت إلى أن الشعب الفلسطيني هو من سيقوم بتحرير القدس ولا يحتاج مساعدة لقد وصلت رسالة حكام العالم لأكثر من 70 سنة تعرض لها الشعب الفلسطيني من إعتداءات على يد إسرائيل .

يمكنك مشاهدة رسالتها إلى حكام العالم عبر المقطع التالي عبر تطبيق الانستجرام