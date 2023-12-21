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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

صدى البلد

أثار مشهد من مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل فقد وثق مقطع الفيديو الغريب لظهور حيوان آيل وهو يقوم بالأسراع وذلك نحو السيارات المارة وذلك على أحد الطرق السريعة والتي تخترق منطقة الغابات الطبيعية، ليبدو حيوان آيل وكأنه يتحدث مع السائقين بلغته دون أن يفهموا ما يريده.

وقد وثق مقطع الفيديو القلق  في عين الحيوان وهو يقترب من نافذة سيارة تطل منها امرأة، وقد كان القلق يبدو في عيني الحيوان وكأنه يريد أن يقترب من البشر وذلك من أجل شيئًا يقلقه ويخيفه.

وبالفعل، بمجرد أن قامت المرأة بالقيام بالمسح على وجه الحيوان، قد أدار رأسه وذلك نحو الغابة وقد أطلق صرخة، ما جعلت السيدة تشعر بأنه في مأزق أو تعاني من مشكلة ما.

وقد ظهر في مقطع الفيديو ركاب السيارة ليحاولوا كشف سر هذا الحيوان على الطريق، وعلى الفور قد قادهم الأيل إلى بركة من الوحل، قد غاص فيها ثلاثة أيائل، ليفهم الجميع أنه قد طلب المساعدة لإنقاذ الأيائل.

 

مقطع فيديو حيوان أيل الطرق السريعة

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