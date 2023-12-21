مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة قـ تل داخل أحد المحال التجارية .. شاهد

أثارت مقطع فيديو صادم لجريمة راح ضحيتها رجل مسن وسيدة ثلاثينية وذلك في أقل من 24 ساعة وقد قد بتنفيذ الجريمة شاب ثلاثيني وذلك لأسباب لاتزال مجهولة وقد هزت الجريمة المزدوجة المجتمع الأردني

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي إن قوة أمنية من البحث الجنائي قد تمكنت من القيام بإلقاء القبض على مرتكب جريمتي القتل وذلك في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا وذلك بالعاصمة الأردنية عمّان.

ارتباك الضحية

وفي تفاصيل الجريمة الأولى، فقد رصدت كاميرات المراقبة تعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير في عمان للإصابة بعيار ناري وذلك أثناء وجوده داخل محله وذلك من قبل شخص مجهول. وما لبث أن فارق المسن الحياة فور وصوله إلى المستشفى، وتم فُتح تحقيق في الحادثة.

وقد رصدت كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل دخول مطلق النار إلى المحل، و بانت بوضوح على وجه مالك المحل العديد من علامات القلق وقد طلب من أحد الأشخاص البقاء معه وذلك داخل المحل لشكه بالشخص الذي دخل للتو.

على الجانب الاخر تعرضت إحدى السيدات في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار وذلك من قبل أحد الأشخاص والذي تبيّن أنه نفس الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضا أن فارقت السيدة الحياة .