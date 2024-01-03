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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا| أمطار متوسطة على هذه المناطق وشبورة كثيفة بالطرق

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا، الخميس، استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وسط وجود تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا، يكون مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد، من انخفاض درجات الحرارة خلال الطقس غدا، ليلا، حيث يكون شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، بارد ليلا على باقي الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40% تقريبا على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين، خلال الطقس غدا، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح فيه ما بين متر إلى متران إلا ربع، والبحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، بمختلف الانحاء، يكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 14 درجة
السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 17 درجة
شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات
جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 11 درجة

الطقس الطقس غدا حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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