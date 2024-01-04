الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة على شمال الصعيد وهطول أمطار بهذه المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الجمعة/ طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.



كما تظهر شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



ويتوقع الخبراء هطول أمطار خفيفة على مناطق من السوحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 25ر2 متر والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر .

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 اكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 21 12

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 13

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 11

العريش 21 10

رفح 21 10

رأس سدر 22 11

نخل 19 07

كاترين 15 05

الطور 24 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 24 16

الاسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 20 10

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادى الجديد 23 10

أبوسمبل 24 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 30 19

المدينة المنورة 25 16

الرياض 24 12

المنامة 22 18

أبوظبي 25 19

الدوحة 24 17

الكويت 22 09

دمشق 16 07

بيروت 20 17

عمان 14 08

القدس 15 08

غزة 19 13

بغداد 21 09

مسقط 24 19

صنعاء 23 06

الخرطوم 30 16

طرابلس 23 13

تونس 21 10

الجزائر 15 09

الرباط 19 09

نواكشوط 32 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 12 03-

إسطنبول 17 09

إسلام آباد 18 05

نيودلهى 18 09

جاكرتا 31 24

بكين 06 05-

كوالالمبور 32 24

طوكيو 13 03

أثينا 19 10

روما 15 12

باريس 09 03

مدريد 09 03

برلين 00 02-

لندن 07 04

مونتريال 03- 09-

موسكو 17- 19-

نيويورك 04 01-

واشنطن 06 02-

أديس أبابا 24 11