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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تحذير من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة.. ومفاجأة في عيد الميلاد

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة

تمر مصر حاليا بتغيرات في حالة الطقس وانخفاض شديد في درجات الحرارة، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم 4 يناير 2024 نتيجة فرص تساقط الأمطار على المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس 

الأرصاد تحذر من الطقس اليوم

وحذرت خرائط الطقس من سيطرة السحب المنخفضة والممطرة على شمال البلاد، الأمر الذي يساعد على سقوط الأمطار المتوسطة والتي قد تغزر أحيانا.

وتتأثر البلاد اليوم الخميس 4 يناير 2024 بـ 3 ظواهر جوية، ويسود طقس مائل للدفء نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وحذرت الأرصاد الجوية من برودة الطقس ليلا على جميع الأنحاء، وشديدة البرودة على شمال سيناء والمناطق الصحراوية والمكشوفة.

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أعلنت خرائط الطقس اليوم تكون الشبورة المائية كثيفة صباحا تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بتهدئة السرعة وتشغيل الكشافات، وفتح زجاج السيارة بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها، وترك مسافات آمنة بين السيارات، واستعمال مساحات المطر بصورة مستمرة، واستخدم آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك، وعدم التوقف في منطقة الشبورة.

الظواهر الجوية المتوقعة 

الأمطار تضرب عدة محافظات

هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 40%.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفي هذا الصدد، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد أجواء مستقرة بمعظم المحافظات حتى منتصف هذا الأسبوع وفي وقت الاحتفال بالأعياد

وأوضحت "غانم" ـ أن درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام طقس مشمس فترات النهار في معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن فرص الأمطار اليوم خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، وبداية من غدا تزداد كميات الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري نتيجة وجود منخفض جوى في طبقات الجو العليا مع استمرار درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية.

ومن جانبها، قال الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إن أبرد شهر في فصل الشتاء هو شهر يناير فهو أكثر الشهور التي تنخفض فيها درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية سواء في فترات النهار أو فترات الليل.

حالة الطقس 

انخفاض درجات الحرارة 

وأوضح شاهين ـ أن الظواهر الجوية المعتادة التي عادة ما نشهدها فى فصل الشتاء هي تساقط الأمطار التي تكون غزيرة أحيانا على السواحل الشمالية قد تكون متوسطة وأكثر من المتوسط على القاهرة والوجه البحري وتمتد إلى شمال الصعيد أحيانا وسيناء.

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 4 يناير 2024

ولفت إلى أن فصل الشتاء معروف عنه أيضا نشاط الرياح الذى يزيد من إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وارتفاع فى الأمواج لتصل لأكثر من 3 أمتار في البحر المتوسط، وذلك خلال حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي قد يشهدها فصل الشتاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

  • القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14.
  • الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.
  • مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11.
  • سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09.
  • قنا العظمى 24 درجة والصغرى 10.
  • أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
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