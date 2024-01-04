قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 4 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:



العظمى الصغرى

القاهرة 21 - 14

الإسكندرية 21 - 13

الإسماعيلية 22 - 13

الغردقة 25 -16

أسوان 25 - 11

سوهاج 22 - 9

المنيا 22- 9