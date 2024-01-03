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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة: دعم منظومة التعامل مع الأمطار بـ20 سيارة شفاط جديدة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تدعيم منظومة التعامل مع مياه الأمطار وتقلبات الطقس بمعدات وشفاطات إضافية تغطي كافة قطاعات المحافظة وذلك لتنفيذ خطط نشر المعدات على أكمل وجه.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم توفير ٢٠ سيارة شفاط جديدة سوف يتم توزيعها على المراكز والمدن والأحياء، روعى فى توزيعها المناطق الأكثر كثافة وتعرضاً للكميات المتساقطة من الأمطار لتفادى تراكم المياه بالنقاط الساخنة وبالمحاور والطرق الرئيسية والحيوية إلى جانب دعم الآلات والمعدات بالقرى للتعامل مع المواقف الطارئة.
وكلف المحافظ المراكز والمدن والأحياء بالتأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكافة الميادين والشوارع مؤكداً علي ضرورة توعية عمال النظافة بتوخي الحذر أثناء أعمال الكنس والتجريد بعدم تراكم الرمال بداخل تلك البالوعات وانسددها مشدداً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة إنشاء بالوعات صرف للأمطار إضافية بالنقاط الساخنة والشوارع الجاري تطويرها . 
تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والتي وجه خلالها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز بالتأكيد علي الجاهزية الدورية للمعدات وسيارات الشفط وسرعة الأنتهاء من تنفيذ خطة اصلاح المعدات المعطلة وإجراء الصيانات الدورية اللازمة . 
كما وجه المحافظ الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من تركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك لمراعاة المظهر الحضارى وضمان آمن وسلامة المواطنين ، إلي جانب التصدي إلي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي للحفاظ علي المال العام مع التزام المحال والمنشات التجارية بالاغلاق في المواعيد الشتوية المحددة  .

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