أجواء مشمسة.. الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس وتكشف عن أماكن سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير فى معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك امتدادا لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا ويعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه لا توجد أى فرص لسقوط أمطار فى معظم المحافظات الداخلية، ولكن فى المحافظات الشمالية هناك فرص لسقوط الأمطار، موضحة أن اليوم متوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المحافظات الشمالية الشرقية مثل: دمياط ورفح وبور سعيد وشمال سيناء.

وأوضحت أن باقي مناطق الجمهورية تقل فيها فرص سقوط الأمطار، ويتم الشعور بالأجواء المشمسة فى معظم المحافظات.