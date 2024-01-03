عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

صدى البلد

حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد.

txt

هتعوم في الشارع| الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

txt

تحذير هام من الأرصاد: أمطار تضرب البلاد في هذا الموعد.. فيديو

txt

ضباب.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لـ سائقي السيارات

txt

الأرصاد: أمطار في 7 محافظات اليوم.. تفاصيل

txt

لا تنخدعوا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

txt

الجو مشمس| الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء في القاهرة.. شاهد

txt

احذر من ساعات الليل.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار ورياح على 7 محافظات

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السوحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية الى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 23 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 22 12
وادي النطرون 22 12
كفر الشيخ 22 13
المنصورة 22 13
الزقازيق 23 12
شبين الكوم 22 13
طنطا 22 13
دمياط 22 14
بورسعيد 22 15
الإسماعيلية 23 13
السويس 23 13
العريش 23 12
رفح 22 11
رأس سدر 23 12
نخل 19 8
كاترين 15 6
الطور 23 13
طابا 21 13
شرم الشيخ 24 16
الاسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 20 11
مطروح 21 11
السلوم 20 10
سيوة 19 10
رأس غارب 23 15
الغردقة 24 16
سفاجا 25 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 26 18
حلايب 25 19
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 22 11
بني سويف 22 11
المنيا 22 9
أسيوط 23 8
سوهاج 22 10
قنا 24 11
الأقصر 24 11
أسوان 25 12
الوادى الجديد 23 11
أبوسمبل 24 11

 

الأرصاد هيئة الأرصاد الضباب الشبورة طقس شديد البرودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

وصلت لـ 350 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

ترشيحاتنا

وزير الزراعة: الإرشاد الرقمي والتطبيقات تسد العجز في العنصر البشري من المرشدين

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

بعد هجوم روسيا الأخير.. بولندا توجه نداء هاما إلى الغرب بشأن أوكرانيا

وفر فاتورة الكهرباء.. مميزات تركيب محطة طاقة شمسية في منزلك

%18.2 نموًا في أرباح هيئة الأوقاف في النصف الأول من العام المالي

زلزال قوي يضرب إقليم جورونتالو في إندونيسيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

بعد سخريتها من خبر طلاقها من العوضي| صور تجمع بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ