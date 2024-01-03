شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السوحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية غربية الى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 23 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 22 12

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 22 14

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 13

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 23 12

نخل 19 8

كاترين 15 6

الطور 23 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 24 16

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 22 11

بني سويف 22 11

المنيا 22 9

أسيوط 23 8

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 25 12

الوادى الجديد 23 11

أبوسمبل 24 11