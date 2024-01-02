احذر من ساعات الليل.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار ورياح على 7 محافظات

الأرصاد يهتم بها الكثير من المواطنين داخل مصر ، حيث يتابعون نشرة أخبار هيئة الأرصاد الجوية؛ حرصا منهم على سلامتهم أثناء القيادة وتوخي الحذر خلال فترة الشبورة أو سقوط أمطار محتملة على بعض المدن و المحافظات.

من جانبها أعلنت هيئة الأرصاد ، أن اليوم الثلاثاء ستعود فرص سقوط الأمطار من جديد على مناطق متفرقة من البلاد، بنسب متوسطة يصاحبها نشاط رياح على عدة مناطق وانخفاض في درجات الحرارة.

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،أن الطقس اليوم الثلاثاء معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، و بارد خلال ساعات الليل.

الأرصاد



فيما يشهد الصباح الباكر، نشاطا للشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، قد تصل إلى الضباب على بعض المناطق.

أفاد خبراء هيئة الأرصاد، بأن الطقس اليوم، يشهد فرصا لسقوط الأمطار على مناطق من (الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء) وتمتد فرص الأمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وبنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس اليوم ، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم ، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9 درجة

جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة

