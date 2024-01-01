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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر.. موجة أمطار جديدة تضرب البلاد غدا في هذه المحافظات

أمطار
أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الثلاثاء، سوف تعود فرص سقوط الأمطار من جديد على مناطق متفرقة من البلاد، بنسب متوسطة يصاحبها نشاط رياح  على عدة مناطق وانخفاض في درجات الحرارة.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يكون معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، و بارد خلال ساعات الليل.

ويشهد الصباح الباكر، لطقس الغد، نشاطا للشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وشمال الصعيد، قد تصل إلى الضباب على بعض المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، يشهد فرصا لسقوط الأمطار على مناطق من ( الاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء) وتمتد فرص الأمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وبنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية  21 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9  درجة

جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة

الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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