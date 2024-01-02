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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة بالطقس الساعات القادمة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار تضرب البلاد في هذا الموعد.. فيديو

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس . 

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدل الحرارة نهار على الأنحاء كافة، بارد ليلا على أغلب الأنحاء اما عن  الظواهر الجوية خلال طقس اليوم، فأشاروا إلى أن شبورة مائية كثيفة تتكون صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.


وأوضحوا  أن طقس اليوم، خارج القاهرة، يشهد فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر خلال طقس اليوم ، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق وقالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ -الدقهلية -دمياط-بورسعيد-شمال سيناء) تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.
ونصح خبراء هيئة الأرصاد بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء، وألواح الإعلانات المعدنية، والمباني المتهالكة، وضرورة القيادة بهدوء تام أثناء سقوط الأمطار، وترك مسافات مناسبة بين السيارات أثناء القيادة.
من جانبها كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وقالت خلال تصريحات تليفزيونية إن درجات الحرارة الأيام الحالية حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل العظمي على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: أننا نتأثر بمرتفع جوي سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، مما سيترتب عليه الشعور بالطقس الدافئ نهارا، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا كما اوضحت أن هناك تفاوت واضح بين درجات الحرارة نهارا وليلا، لذلك يجب توخي الحذر، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية والتي تصل إلى حد الضباب.
وأكدت أن هناك استمرار لفرص تساقط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، قد تصل إلى بعض مناطق الوجة البحري، ولكنها غير مؤثرة ونوهت بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارا، وعدم تخفيف الملابس.


وأكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استقرار في الأحوال الجوية بشكل كبير، على الرغم من تأثر البلاد بمرتفع جوي.


وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة تليفزيونية ، أن المحافظات الداخلية مثل القاهرة سيكون الجو بها مشمس، في فترة النهار كما أن  البلاد في فترة الليل سيكون بها انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة، وهناك فارق كبير بين حالة الجو في النهار والمساء، تصل فارق الدرجات لـ 10 درجات وأكثر.

وأشارت إلي أن البلاد تتأثر بـ شبورة مائية في الصباح الباكر، وساعات الليل المتأخر، وأن الشبورة تصل لـ حد الضباب، وأن تلك الشبورة تنشر بالطرق القريبة من الزراعات وأن هناك أمطار متوقع سقوطها اليوم، على المناطق الساحلية، وأنه منذ الصباح هناك أمطار متوسطة، على الإسكندرية ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، رفح والعريش.

وكشفت أن الأمطار على المناطق الداخلية لن تؤثر على الأعمال اليومية، وأن الأمطار ستكون خفيفة. 
نختتم مع حضراتكم ببيان لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم حيث تسجل :
العظمى الصغرى
القاهرة 21 - 13
الإسكندرية 21 - 12
الإسماعيلية 22 - 13
الغردقة 24 -16
أسوان 24 - 12
سوهاج 22 - 10
المنيا 21 - 9

مريم كمال احوال الطقس الطقس

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