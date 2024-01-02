لا تنخدعوا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي أم سي، إن درجات الحرارة الأيام الحالية حول المعدلات الطبيعية، حيث تسجل العظمي على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: أننا نتأثر بمرتفع جوي سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، مما سيترتب عليه الشعور بالطقس الدافئ نهارا، محذرة من انخفاض درجات الحرارة ليلا.

واسترسلت: هناك تفاوت واضح بين درجات الحرارة نهارا وليلا، ولذلك يجب توخي الحذر، مشيرة إلى تكون الشبورة المائية والتي تصل إلى حد الضباب.

تحذير من هيئة الأرصاد الجوية

وأوضحت هناك استمرار لفرص تساقط الأمطار المتوسطة على السواحل الشمالية، قد تصل إلى بعض مناطق الوجة البحري، ولكنها غير مؤثرة.

ونوهت بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارا، وعدم تخفيف الملابس.