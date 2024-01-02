الأرصاد تحذر من الضباب.. والأمطار تضرب 7 محافظات

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، اليوم الثلاثاء 2 يناير، طقس معتدل الحرارة نهارا على كافة الأنحاء بارد ليلاً وفي الساعات الأولى من الصباح على أغلب الأنحاء.

الفرصة مهيأة لـ سقوط أمطار

وقالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية -البحيرة -كفر الشيخ -الدقهلية -دمياط-بورسعيد-شمال سيناء) تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء، وألواح الإعلانات المعدنية، والمباني المتهالكة، وضرورة القيادة بهدوء تام أثناء سقوط الأمطار، وترك مسافات مناسبة بين السيارات أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الادارية 21 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 21 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 21 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 23 13

نخل 19 8

كاترين 15 6

الطور 23 13

طابا 21 13

شرم الشيخ 24 17

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 21 11

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 18

حلايب 24 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 11

بني سويف 21 11

المنيا 21 9

أسيوط 22 9

سوهاج 22 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادى الجديد 23 8

أبوسمبل 24 11