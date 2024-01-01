سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة عن طقس بداية العام الجديد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تواجد شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات والطرق السريعة، مما يقلل الرؤية بشكل كبير.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، ومع سطوع أشعة الشمس، ستتلاشى الشبورة المائية، مؤكدة أن الشبورة المائية ستكون متواجدة حتى نهاية هذا الأسبوع.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، على بعض المحافظات الساحلية، ومحافظات الوجه البحري، مؤكدة أن الأمطار قد تصل لمنطقة القاهرة الكبرى، ولكنها ستكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

مؤهل لأعمال الصيد والملاحة



وأشارت منار غانم إلى أن حركة الملاحة البحرية المعتدلة، وإرتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، وبالتالى مؤهل لأعمال الصيد والملاحة.