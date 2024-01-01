الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 1 يناير 2024، متوقعة أن يكون طقس السبت معتدلا نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا.

حالة الطقس

حالة الطقس

حذرت الأرصاد في بيان عاجل اليوم الاثنين، من تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض من المناطق، كما توقعت هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات.

أما عن حالة البحرين فأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 لـ 1.5 متر، أما عن البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة ويكون ارتفاع الموج (1: 1.5 متر).

منخفض جوي

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنخفض الجوي الذي كان يؤثر علينا أمس وأمس الأول يغادر الأراضي المصرية بشكل كبير، ويكون مؤثرًا على بلاد الشام ويحل بدلا منه امتدادا لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ولذا سنلاحظ أن درجات الحرارة تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وأوضحت غانم أن "الأمطار ستكون موجودة في بعض الأماكن ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على بعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر"، و"سيكون هناك أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية من المحافظات المطلة على البحر المتوسط وبعض الأماكن من سيناء وخليج السويس ومدن القناة، وهناك فرصا ضعيفة جدا على مناطق من القاهرة الكبرى بنسب حدوث لا تتجاوز 30%".

حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

وأوضحت الأرصاد أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق بالجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.