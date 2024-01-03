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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لـ سوء الطقس في بريطانيا .. سقوط شجرة فوق سيدة

صدى البلد

تسببت الأجواء السيئة في المملكة المتحدة البريطانية في حوادث عديدة، من بينها حادثة مؤسفة حوصرت امرأة تحت شجرة سقطت فوقها، بينما دمرت العاصفة "هينك" السيارات وأحدثت فوضى في السفر، مع رياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة تقريبًا.

وقام رجال الإطفاء بتحرير المرأة التي تم نقلها إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي بعد أن علقت في أوربينجتون، جنوب شرق لندن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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كما أحدث المناخ السيء دمار كبير سقطت سقالة من أمام مبنى في غرينتش، لندن.وانقطعت الكهرباء أمس عن حوالي 9000 منزل، معظمها في الجنوب الغربي، وحطمت الأشجار سيارات وتضررت المباني وتعطلت القطارات وواجهت الطائرات صعوبة في الهبوط في مطار هيثرو.

واضطر أكثر من 1000 شخص إلى ترك متنزه لقضاء العطلات في نورثهامبتون، وجاء إخلاء قوافل Billing Aquadrome بعد تحذير شديد من الفيضانات من وكالة البيئة، وقالت ليندا بيج، صانعة العطلات: "إن صفارات الإنذار من الفيضانات تذكرني بضجيج صفارات الإنذار للغارات الجوية في الحرب العالمية الثانية".

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وفي هذه الأثناء، انفجرت واحدة من أحدث طائرات الهليكوبتر الهجومية التابعة للجيش البريطاني، والتي يعتقد أنها تتكيف بشكل جيد مع الرياح القوية، وتحطمت الطائرة Apache AH-64E على جانبها في مركز طيران الجيش في ميدل والوب، هامبشاير.

وذكرت التقارير أنه لم يصب أحد بأذى ولم تتضرر جميع الطائرات الأخرى، ووسط الفيضانات في ميدلاندز، تم إغلاق الطرق الرئيسية واستخدم رجال الإطفاء نفخًا لإنقاذ الناس من سيارة في فيضان في كينيلورث بـ وارويكس.

قام أحد مشاة الكلاب بسحب امرأة في الخمسينيات من عمرها من نهر سيفيرن في ورسستر في يوم رأس السنة الجديدة.

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