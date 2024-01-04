شديد البرودة ليلا| الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة..فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا لاستقرار الأحوال الجوية، حتى منتصف الأسبوع القادم، مؤكدة أن هناك تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة و المتوسطة على المحافظات الساحلية.

الأرصاد: درجات الحرارة نهاراً تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة و متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية، المطلة على البحر المتوسط، و محافظات شمال الوجه البحري.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة نهاراً تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي درجة إلى درجتين، لافتة إلى أن الطقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، و شمال الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الطقس يصبح شديد البرودة خلال فترات الليل، و فترات النهار الباكر في معظم محافظات الجمهورية.