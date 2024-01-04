عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شديد البرودة ليلا| الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة..فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرارا لاستقرار الأحوال الجوية، حتى منتصف الأسبوع القادم، مؤكدة أن هناك تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة و المتوسطة على المحافظات الساحلية.

الأرصاد: درجات الحرارة نهاراً تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة و متوسطة على أغلب المحافظات الساحلية، المطلة على البحر المتوسط، و محافظات شمال الوجه البحري.


وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة نهاراً تعتبر أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، بحوالي درجة إلى درجتين، لافتة إلى أن الطقس شتوي مائل للدفء على القاهرة الكبرى و الوجه البحري، و شمال الصعيد.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن الطقس يصبح شديد البرودة  خلال فترات الليل، و فترات النهار الباكر في معظم محافظات الجمهورية.

الأرصاد منار غانم الاحوال الجوية المحافظات الساحلية منخفض جوى سقوط امطار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

اعملوا فيديو وافضحوه | طلب عاجل من بسمة وهبة على الهواء

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

ترشيحاتنا

المكتب الإعلامي في غزة يكشف جرائم مروعة للاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين

أسعار الكهرباء 2024.. انفوجراف يقدم 12 نصيحة لتقليل الفاتورة

بعد شهر رمضان.. حقيقة زواج مصطفى شعبان ومديرة أعمال عمرو دياب السابقة

بعد خلاف 3 سنوات.. التفاصيل الكاملة لـ صلح أصالة وأنغام

حاجة مُستفزة.. مهيب عبد الهادي يعلق على اختيارات فيتوريا للاعبي المنتخب

المعهد القومي للبحوث الفلكية: شهب الرباعيات ذروتها أمس.. ولا تسبب حرائق| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

فيديو

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ