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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا تنخدعوا| الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

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وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم هناك استقرار في الأحوال الجوية مع وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، نظرًا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس والكتل الهوائية المؤثرة صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، لذلك متوقع استمرار الارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة القادمة.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، حيث تسود أجواء دافئة ومشمسة على معظم الأنحاء، ودافئة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن المناطق الجنوبية هي الأعلى في درجات الحرارة.
 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ فور سطوع أشعة الشمس وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، حي ثيتجاوز فرق درجات الحرارة الـ 10 درجات مئوية.
 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن ظاهرة الشبورة المائية تسيطر على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الصباح الباكر، وقد تكون كثيفة تصل لحد الضباب، وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس، كما يوجد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ولكنها غير مؤثرة واعتدال في حركة الرياح، مؤكدة عدم الانخداع بالدفء خلال فترة النهار وتخفيف نوعية الملابس.

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