160 ألف طن.. بشرى سارة حول إنتاج السكر |اعرف التفاصيل

قال المهندس سامي أحمد، رئيس قطاعات مصانع السكر في كوم أمبو، إن موسم عصير القصب بدأ أمس وهناك الكثير من البشائر بشأن الانتاج، في ظل انتظام التوريد من المزارعين.



وأضاف “سامي أحمد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن مصنع كوم أمبو للسكر من المستهدف أن يتم توريد مليون ونصف المليون طن من القصب إليه، ومن المتوقع إنتاج حوالي 160 ألف طن سكر.



وأشار المهندس سامي أحمد، رئيس قطاعات مصانع السكر في كوم أمبو إلى أنه تم تقديم العديد من التسهيلات للمزارعين وعلى رأسها النقل والأسمدة ورفع سعر توريد القصب من 1100 جنيه لـ 1500 جنيه ، متابعًا أن التوريد مستمر لمدة 102 يوم.