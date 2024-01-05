بدء توريد محصول قصب السكر بمصانع كوم أمبو وإدفو بأسوان

انطلقت اليوم عملية توريد محصول قصب السكر إلى مصانع مركزي كوم أمبو وإدفو شمال أسوان.

وقال المهندس سامي أحمد رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بمدينة كوم أمبو إن موسم توريد المحصول بدأ في يناير 2024 بتوريدات منتظمة من المزارعين.

قصب السكر

وتابع رئيس قطاعات مصانع السكر والخشب الحبيبي بمدينة كوم أمبو إنه يأمل أن تكون كل التوريدات جيدة، وأن الموسم الحالي لمحصول قصب السكر سيكون أفضل من السابق.

وأكمل أن إجمالى ما تم زراعته من محصول القصب خلال الموسم الحالى بلغ 52 ألف فدان، بما يوازي 1.5 مليون طن قصب، لإنتاج 160 ألف طن سكر بالمصنع.

وتابع أنه أيضاً تم إنتاج 70 ألف طن من مُصاص القصب، لإنتاج الأخشاب وأنه تم تذليل كافة العوائق أمام الموردين لضمان سهولة ويسر دخول وخروج السيارات المحملة بالقصب وعدم تكدسها لاستلام أكبر كميات من المحصول المحلي دون حدوث أى أزمات.

يأتى ذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء توريد نحو 100 ألف طن قصب سكر لـ 3 مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية في محافظات الصعيد، تتضمن كوم امبو بواقع 40 ألف طن، و30 ألف طن لكل من إدفو، وأرمنت، وذلك منذ بدء موسم الحصاد لعام 2024، وتم إنتاج نحو 7 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة حتى الآن.