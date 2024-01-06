بعد مرور 72 ساعة على زلزال اليابان.. انتشال سيدة ثمانينية من تحت الأنقاض|شاهد

زلزال اليابان.. حاول عمال الإنقاذ الوصول إلى سيدة مُحاصرة تحت الطابق الأول من مبنى سكني منهار، وتمكنوا بجهود استثنائية من إنقاذها بعد مرور 72 ساعة من الزلزال. وتتزايد المخاوف بشأن البلدات والقرى المعزولة، التي لا تصل إليها المياه والغذاء والبطانيات والأدوية.

وتبذل السلطات اليابانية كل جهدها للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً في شبه جزيرة نوتو، مركز الزلزال، الذي يربطها شريط أرضي ضيق ببقية جزيرة هونشو الرئيسية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وارتفع عدد الوفيات الجمعة إلى 92 شخصاً والمفقودين إلى 242 بعد أربعة أيام من زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب محافظة إيشيكاوا والساحل الغربي لليابان.

