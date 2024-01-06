بعد سنوات من وفاته.. محكمة إيطالية تبرئ مارادونا|فما القصة؟

برأت المحكمة العليا الإيطالية أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا بعد سنوات من وفاته من تهم التهرب الضريبي لتنهي بذلك معركة قانونية استمرت 30عامًا.



وقال محامي مارادونا عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “لقد انتهى الأمر ويمكنني أن أقول بوضوح ودون خوف من التناقض إن مارادونا لم يكن أبدا متهربًامن الضرائب”.

اتهم مارادونا الملقب بت “القدم الذهبية” باستخدام شركات بالوكالة في إمارة ليختنشتاين لتفادي الضرائب عند تلقي مدفوعات بين عامي 1959 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية، لتبدأ التحقيقات في ملاحقته.



أسفرت عن اتهامات بقيمة بلغت نحو 40 مليون دولار ومصادرة بعض متعلقاته خلال زيارته إيطاليا.

براءة بعد 30 عاما من الاضطهاد

وأضاف محامي مارادونا: “الحكم النهائي ينصف المشجعين وقيم الرياضة، ولكن في المقام الأول لذكرى مارادونا وينهي الإضطهاد الذي عانى منه لمدة 30 عاما”.

وتوفى مارادونا عام 2020 عن عمر يناهز الـ 60 عاما إثر قصور في القلب بعد جراحة في المخ، وهو الذي قاد الأرجنتين عام 1986 للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية.