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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس اليوم السبت| فيديو

درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت.


 دافئ نهارا.. شديد البرودة ليلا

ويتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت: 

العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14
الإسكندرية 22 - 11
الإسماعيلية 23 - 11
الغردقة 26 -15
أسوان 25 - 11
سوهاج 23 - 9
المنيا 22 - 9

درجات الحرارة المتوقعة القاهرة طقس القاهرة الكبرى الاسكندرية الغردقة

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