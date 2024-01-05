تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن من الشبورة المائية التي ستؤثر على البلاد بعد 24 ساعة من الآن، وقالت: "البلاد ستتأثر غدًا وبعد غد، بـ شبورة ستصل لـ حد الضباب، ولذلك ننوه بهذا الأمر العاجل".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن سائقي السيارات أثناء السير عليهم توخي الحذر من الـ 72 ساعة المقبلة، وأن البلاد ستتأثر بارتفاع في درجات الحرارة من يوم السبت.



ولفتت إلى أن، البلاد سيكون بها رياح، ولكن لن تؤثر على القاهرة، وأن تلك الرياح ليست محملة بالرمال والأتربة، ولكن رياح سينتج عنها انخفاضات في درجات الحرارة في فترة الليل.

وكشفت أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 21 درجة، وأن الجو في معظم المحافظات دافئ، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم الجمعة ستقل عن أمس الخميس، وأن الأمطار ستكون خفيفة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط.



وأوضحت أن الأمطار ستكون على فترات متقطعة، ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 22 12

بنهــــا 21 13

دمنهور 21 12

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 21 13

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 13

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 11

العريش 21 10

رفح 21 10

رأس سدر 22 11

نخل 19 07

كاترين 15 05

الطور 24 12

طابا 22 13

شرم الشيخ 24 16

الاسكندرية 21 13

العلمين الجديدة 20 10

مطروح 20 10

السلوم 20 10

سيوة 19 10

رأس غارب 23 15

الغردقة 24 16

سفاجا 25 15

مرسى علم 24 15

شلاتين 26 18

حلايب 25 19

أبو رماد 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 13

بني سويف 22 12

المنيا 22 09

أسيوط 23 08

سوهاج 22 09

قنا 24 10

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادى الجديد 23 10

أبوسمبل 24 11