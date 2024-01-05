عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنويه عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

أمطار
أمطار

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن من الشبورة المائية التي ستؤثر على البلاد بعد 24 ساعة من الآن، وقالت: "البلاد ستتأثر غدًا وبعد غد، بـ شبورة ستصل لـ حد الضباب، ولذلك ننوه بهذا الأمر العاجل".

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن سائقي السيارات أثناء السير عليهم توخي الحذر من الـ 72 ساعة المقبلة، وأن البلاد ستتأثر بارتفاع في درجات الحرارة من يوم السبت.


ولفتت إلى أن، البلاد سيكون بها رياح، ولكن لن تؤثر على القاهرة، وأن تلك الرياح ليست محملة بالرمال والأتربة، ولكن رياح سينتج عنها انخفاضات في درجات الحرارة في فترة الليل.

وكشفت أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستسجل 21 درجة، وأن الجو في معظم المحافظات دافئ، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار اليوم الجمعة ستقل عن أمس الخميس، وأن الأمطار ستكون خفيفة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط.


وأوضحت أن الأمطار ستكون على فترات متقطعة، ولن تكون مؤثرة على الأعمال اليومية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر.

 

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 22 12
بنهــــا 21 13
دمنهور 21 12
وادى النطرون 21 12
كفر الشيخ 21 13
المنصورة 21 12
الزقازيق 22 13
شبين الكوم 21 13
طنطا 21 13
دمياط 21 13 
بورسعيد 21 11
الإسماعيلية 22 12
السويس 22 11
العريش 21 10
رفح 21 10
رأس سدر 22 11
نخل 19 07
كاترين 15 05
الطور 24 12
طابا 22 13
شرم الشيخ 24 16
الاسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 20 10
مطروح 20 10
السلوم 20 10
سيوة 19 10
رأس غارب 23 15
الغردقة 24 16
سفاجا 25 15
مرسى علم 24 15
شلاتين 26 18
حلايب 25 19
أبو رماد 25 18 
رأس حدربة 24 19
الفيوم 21 13
بني سويف 22 12
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 22 09
قنا 24 10 
الأقصر 24 10
أسوان 25 11
الوادى الجديد 23 10
أبوسمبل 24 11

 

 

الأرصاد الجوية شبورة منار غانم الرياح الامطار درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

ضربات موجعة ومفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر ايتن عامر بعد تعديها علي زوجها

لبدء تنفيذ مشروع مترو أبوقير.. بيان عاجل من النقل لسكان الإسكندرية

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

ترشيحاتنا

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. تنبيه عاجل بشأن البيانات والأوراق المطلوبة

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. شاهد

ارتفاع ملحوظ| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة.. تعرف عليها

اختطاف سفينة قبالة ساحل الصومال.. والبحرية الهندية تكشف التفاصيل

الرقابة الإدارية تكشف خطة موظف بالمالية خطط للاستيلاء على أموال وزارات الدولة(خاص )

الصحة الإنجابية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها|شاهد

ولا أغرب..طفلة أمريكية في السابعة تعاني من الخرف المبكر لسبب غير متوقع

الفرق شاسع.. شاهد عارضات أزياء بنفس فساتين الفنانات في ليلة رأس السنة

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ