الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الشهورالأولى من السنة: أعلى من المعدل الطبيعي

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد أن زروة فصل الشتاء هما شهري يناير وفبراير ودائما ما يشهدواانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، ولكن درجات الحرارة هذه الأيام أعلي من المعدل الطبيعي بدرجتين وثلاثة.

وقالتغانم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحنا مصري ، المذاع على فضائية المصرية، إن اليوم يشهد دفي ودرجات حرارة مرتفعة، حيث تسجل قيم درجة الحرارة بين ٢٢ و ٢٣ ومن المتوقع ان تسجل القاهرة الكبري غدا ٢٣ للعظمي، وهذا اعلى من المعدلات الطبيعية بشكل كبير .

الأرصاد تحزر من التقلبات الجوية

ونصحت عضو المركز الأاعلامي بالأرصاد الجوية، بضرورة توخي الحزر من التقليات في درجات الحرارة، لان جميع المحافظات يزيد فيها وقت ظهور وسطوح اشعة الشمس خلال فترة النهار، وكتل هوائية صحراوية مما يزيد من الدفي واستقرار بشكل كبير في فترة النهار، ولكن يشهد الليل انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل المتأخرة وفي فترات الصباح الباكر وبرودة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، حيث تصل الصغري في فترات الليل من ١٢ الى ١٣ درجة مئوية.