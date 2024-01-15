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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير من الأمطار .. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس | فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ياسمين فتح الله تغطية حول حالة الطقس اليوم حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع ان يكون طقس اليوم  مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائلا للدفء على السواحل الشرقية للبلاد وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرود ليلا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وعن اهم الظواهر الجويه المؤثرة في طقس اليوم ، فيظل  التحذير مستمرا من الشبورة المائية ، حيث تؤثر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما عن فرص الأمطار فأشارت  الأرصاد الى ان فرص الأمطار مستمرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وسوف تكون ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وناشدت الأرصاد المواطنين بعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية في الشوارع أثناء سقوط الأمطار والاحتماء في مداخل العقارات، وعدم القيادة إلا في الضرورة القصوى، وتهدئة السرعة وتشغيل المساحات بصورة مستمرة.

وبالنسبة لحالة البحرين فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف المتر.


اما البحر الأحمر فتكون حالته معتدله وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "تليفزيونى"،استمرار انخفاض قيم الحرارة لاننا نتأثر بمنخفض الجوي متعمق موجود في طبقات الجو العليا بشكل كبير، وهو ما أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وهو ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس.

واشارت الى أنّ هناك نشاطًا نسبيًا للرياح يجعلنا نشعر بشكل أكبر بانخفاض قيم الحرارة والبرودة، فضلا عن أن مصادر الكتل الهوائية على سطح الأرض قادمة من جنوب أوروبا وهى منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها. 
تحذير من الأمطار.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس - YouTube

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