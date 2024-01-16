أحمد كريمة: الاستيلاء على المال العام حرام.. فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الاستيلاء على المال العام الخاص بالدولة حرام ، وهناك خلط لدى الكثير من المواطنين في هذا الشأن .

وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" المال العام له حرمة وحرمته أكبر من حرمة المال الخاص ".

وأضاف أحمد كريمة:" اتفاق أي رجل وامرأة على زواج عرفي غير موثق بهدف استيلاء المرأة على أموال التأمينات والمعاشات يعتبر ذلك كسب خبيث وتحايل محرم ومجرم".

وتابع أحمد كريمة:" يجب التصدي لأي محاولة للتحايل على القوانين للحصول على أموال المعاشات بطريقة غير شرعية سليمة".