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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة: لا يجوز للمرأة التفتيش في هاتف زوجها والعكس صحيح

أحمد كريمة
أحمد كريمة

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز للمرأة أن تقوم بالتفتيش في هاتف زوجها والعكس صحيح.

 

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وقال أحمد كريمة في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :"  لا يجوز التجسس على الزوج او الزوجة من كلا الطرفين ".

 

وأضاف احمد كريمة :" التفتيش في تليفون الزوج أو الزوجة يفتح باب الشك والتشكيك بما يؤثر على سير الحياة الأسرية وكل إنسان له خصوصيته ".

 

وتابع احمد كريمة :" لا يجوز للوالدين التفتيش في هواتف الأبناء ويجب أن يتم تربية الأبناء على الأخلاق الحميدة من البداية ".

 

واكمل احمد كريمة : " الزوجة يكون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها ولا يحق للزوج أن يطلع على الحساب البنكي الخاص بزوجته "، مضيفا:" الزوج هو الذي ينفق على زوجته في كل شيء  ومساعدة الزوجة في نفقات ومصاريف المنزل تفضل منها ".

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