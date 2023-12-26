أحمد كريمة: الاقتناع بالأبراج خرافات.. والغيب لا يعلمه إلا الله| فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الإسلام يعالج الخرافة والأساطير ويريد للإنسان أن يعيش في عالم الشهادة بقوانينه المعلومة.

وقال أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"،: "المستقبل يعتبر عالم غيب، والماضي ذكريات، وما نعاصره هو شهادة".

وأضاف أحمد كريمة :" الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى"، مضيفا:" الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ".

وتابع أحمد كريمة :" من الثوابت في التشريع الإسلامي تحريم ممارسة أو تصديق من يدعي علم الغيب"، مضيفا:" لا صحة لتوقعات حظك اليوم والأبراج وتوقعات العام الجديد".

وعن اقتناع البعض بتوقعات الأبراج، قال أحمد كريمة :" يجب أن نأخذ بالأسباب ولا نسير خلف الخرافات أو خلف من يدعي علم الغيب ".