الأبراج الأكثر حظا في 2024 .. خبيرة التارو توضح

اكدت بسنت يوسف، خبيرة التارو، أن برج الجدي والدلو، سيكونون الأكثر حظا خلال عام 2024، إضافة إلى أن برج السرطان من أكثر الأبراج الذي سيحقق نتائج إيجابية على المستوى العاطفي.



وقالت بسنت يوسف، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن برج الأسد متجه نحو المجد بنجاح باهر والتكنولوجيا لها دور في نجاحه، كما أن لديه سفر عليه أن يكون جاهزا له.

حرية مالية وترقية

وتابعت خبيرة التارو، أن برج العذراء سيكون لديه دعم مادي ومعنوي وتقدم مهني، كما أنه سيكون لديه حرية مالية وترقية أو جائزة بشكل مفاجئ.