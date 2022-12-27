عمرو أديب يسأل: مين اللي هياخد الدوري السنادي.. وخبيرة التاروو تفجر مفاجأة

وجه الإعلامي عمرو أديب سؤالاً لـ بسنت يوسف خبيرة التاروو، قائلا "مين اللي هياخد الدوري المصري السنادي .. الأهلى ولا الزمالك ؟".

وأجابت "بسنت يوسف" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، على سؤال عمرو أديب، أن الأوراق التي تملكها تقول إن الأهلي سوف يفوز والزمالك سوف يفوز في النهاية موضحة "والله يا عمرو الورق بيقول أنهم الاتنين هيفوزوا في النهاية وانا محتارة".

وتابعت بسنت يوسف أن فرص الزمالك أكبر في الفوز بالدوري المصري، ليرد عليها عمرو أديب "الله اكبر .. التالتة يا زمالك".