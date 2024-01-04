غدا.. صرف عوائد شهادات الادخار 22.5% و25% من البنوك

يصرف أكبر بنكين حكوميين غدا الجمعة وهما بنكي مصر والاهلي المصري، عوائد شهادة الادخار الثلاثية ذات عائد 25% و 22.5%.

عمليات صرف العوائد ستكون لمدة شهر تبدأ من الجمعة حتي أول فبراير المقبل .

وحسبما كشفت تقارير صادرة عن بنكي مصر والاهلي والتي تضمنت حصيلة الشهادات والتي اقتربت من نصف مليار جنيه .

وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪؜ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.

وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و 18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.