غدا.. صرف عوائد شهادات الادخار 22.5% و25% من البنوك

يصرف أكبر بنكين حكوميين غدا الجمعة وهما بنكي مصر والاهلي المصري، عوائد شهادة الادخار الثلاثية ذات عائد 25% و 22.5%.
عمليات صرف العوائد ستكون لمدة شهر تبدأ من الجمعة حتي أول فبراير المقبل .
وحسبما كشفت تقارير صادرة عن بنكي مصر والاهلي والتي تضمنت حصيلة الشهادات والتي اقتربت من نصف مليار جنيه .
وأصدر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يوم 4 يناير 2023 شهادة لمدة سنة بعائد 25٪ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5٪ سنويا، واستمر طرح تلك الشهادات حتى 31 يناير 2023.
وتتمثل أعلى الشهادات من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪ لأول سنة و 18٪ السنة الثانية و16٪ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.