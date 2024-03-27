5 بنوك تتنافس على طرح شهادات إدخار بعوائد مرتفعة.. و"مصر" يصل لـ 30٪؜| تفاصيل

يتصاعد اهتمام الناس بالبحث عن أعلى عائد لـ شهادات الادخار في البنوك، إذ يسعى المواطنون إلى تنويع مصادر دخلهم وتحقيق توازن في محفظة استثماراتهم، وبالنظر إلى أن الشهادات الادخارية تقدم عوائد مضمونة ومستقرة، فإنها تعتبر خيارًا مثاليًا للأفراد الذين يسعون للحصول على دخل ثابت وآمن.

شهادات الأدخار تناسب قرارات المركزي الأخيرة

وفي هذا الصدد، رفعت البنوك العاملة في السوق المصرية فوائدها على شهادات الأدخار لتتناسب مع قرارات البنك المركزي الأخيرة، حيث تتنافس البنوك على طرح شهادات مرتفعة الفائدة بعوائد ثابتة ومتغيرة وبدوريات صرف شهرية وربع سنوية وسنوية، لتتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي 6 مارس رفع سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، و28.25% و27.75%، على الترتيب.

وتطرح البنوك شهادات ادخار بعوائد ثابتة، ويعتمد عليها العملاء كوعاء ادخار جيد للحفاظ على مدخراتهم والحصول على عوائد دورية ثابتة دون المخاطر في استثمارات غير متوقعه العوائد.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، تفاصيل شهادات الادخار في 5 بنوك عاملة في السوق المصرية سواء حكومية أو خاصة.

شهادات البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج سنويًا بحد أدنى للشراء 1000 جنيه وعائد 30% للسنة الأولى و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة.

كما يطرح البنك الشهادة البلاتينية السنوية والتي تستمر لمدة عام واحد، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد على الشهادة ثابت : 27% سنويا، و23.5% شهريا، و23% يوميا.

شهادات بنك مصر

بنك مصر أيضًا طرح شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي للسنة الأولى 30% و25% للسنة الثانية و20% للسنة الثالثة وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

وتصل العوائد بدورية صرف ربع سنويا إلى 27% للسنة الأولى، و23% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة، كما تصل العوائد بدورية صرف شهريا الي 26% للسنة الأولى، و22.5% للسنة الثانية، و19% للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة اعتبارا من اليوم 6 مارس 2024.

كما تم تعديل سعر العائد على شهادة "القمة" ثلاث سنوات ذات العائد الثابت، لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من يوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا، هذا مع استمرار اصدار شهادة طلعت حرب لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و23.5% تصرف العائد شهريا.

شهادات البنك التجاري الدولي

أما البنك التجاري الدولي فيقدم شهادة ادخار بعائد ثابت يصل إلى 24% وبحد أدنى لشراء الشهادة 5 ملايين جنيه.

ويقدم البنك شهادات ثلاثية أخري بعائد 23% بدلا من 21% بحد أدني بداية من مليون جنيه.

كما يقدم البنك شهادة بداية من 100 ألف جنيه ومضاعفات 1000 جنيه بعائد 22% شهري بدلا من 20%.

شهادات الإمارات دبي

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني شهادة ثلاثية بعائد تراكمي مدفوع مقدماً بنحو 40.5% وبحد أدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ 10 آلاف جنيه، وبمعدل عائد تراكمي قدره 18.89% سنويًا.

ويتيح البنك للعميل الحصول على قرض يصل إلى 30% من قيمة الشهادة، ولا يُسمح باسترداد الشهادة بالكامل إلا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات بنك الإسكندرية

يتيح بنك الإسكندرية شهادة ادخار ماكس لمدة 3 سنوات بعائد 21% سنويا وبحد أدنى لربط الشهادة مليون جنيه، وبعائد ثابت يصرف شهريا.

والشهادة متاحة لجميع العملاء من خلال طلب النموذج الخاص بربط الشهادة، ويضاف العائد على حساب العميل بشكل شهري، مع إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل لضمان الشهادة لنسبة تصل إلى 90%.