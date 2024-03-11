استثمر 50 ألف جنيه|شهادة بعائد 30%.. كم ستحقق في خلال ثلاث سنوات؟

في خطوة تعزز من توفير فرص الاستثمار وتشجيع المواطنين على الادخار، قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري وبنك مصر، بإطلاق شهادات استثمارية جديدة تتميز بعوائد مجزية ومدة ملائمة لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة. تهدف هذه الشهادات إلى توفير فرصة للحصول على عائد مالي مرتفع بطريقة آمنة ومضمونة.

