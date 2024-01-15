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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأعلى عائد سنويا.. تعرف على شهادات ادخار القمة وإيليت الدولارية

صدى البلد

تقدم البنوك في مصر مميزات تنافسية بالنسبة لشهادات الادخار سواء بالجنيه المصري أو بالدولار،  وذلك لإرضاء العملاء وتقديم الخدمات المتاحة.. ونرصد في السطور التالية أعلى الشهادات الدولارية في البنوك المصرية وأعلى وديعة دولارية  لعام 2024م. 

يوفر البنك الأهلي المصري أعلى فائدة على الشهادات الدولارية، إذ أنه يقدم شهادتي الأهلي بلس والأهلي فورا، الأولى مدتها 3 سنوات وسعر العائد 7%، ويصرف العائد ربع سنوي بذات العملة، والحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها.

الشهادات الدولارية في البنك الأهلي

ويمكن الاقتراض بضمان شهادة الأهلي بلس، حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، من أجل أغراض استثمارية.

وبالنسبة لشهادة الأهلي فورا الدولارية، الحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها، والمدة 3 سنوات، وسعر العائد 9% يصرف مقدما، بالمعادل بالجنيه المصري أي بواقع 27% من مبلغ الشهادة، ولا يسمح البنك بالاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بنفس ذات عملت الدولار الأمريكي.

 

الشهادات الدولارية في بنك مصر

ويوفر بنك مصر، أعلى الشهادات الدولارية، ونفس ما يقدمه الأهلي المصري، وهما القمة وإيليت، فالأولي عائد 9% سنويًا ومدة 3 سنوات، ويصرف مقدمًا بواقع 27% بالجنيه المصري، والحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها.

 

وشهادة إيليت يكون العائد 7% والعائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، والحد الأدنى للشراء دولار ومضاعفاتها.

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الوديعة الدولارية من البنك التجاري الدولي

فيما يقدم  البنك التجاري الدولي CIB، وديعة دولارية لأجل عام بعائد 6%، ويصرف شهريًا، على أن يكون الحد الأدنى 10 آلاف دولار، ويتيح البنك إمكانية الاسترداد في أي وقت.

خطوات شراء شهادات بنك مصر الادخارية الدولارية ذات أعلى عائد "القمة وايليت" للعملاء وغير العملاء من داخل وخارج مصر

أصدر بنك مصر مؤخرا شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات " القمة وايليت" ذوي اعلي عائد ٩٪ و٧٪ سنويا؛ وتسهيلا على العملاء وغير العملاء فقد تمت اتاحة العديد من القنوات التي يمكن من خلالها شراء الشهادات منها على سبيل المثال؛ الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي.

 

كما تمت اتاحة الشراء من خلال الموقع الالكتروني للبنك، فبالنسبة لعملاء بنك مصر؛ في حالة وجود حساب بالدولار الأمريكي سيقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارساله على البريد الالكتروني [email protected] ، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

وفي حالة عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، هذا مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري ونموذج طلب شراء الشهادة واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارفاقهم مع مستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية او جواز سفر ساري) واثبات التحويل وارسالهم على البريد الالكتروني[email protected]، وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

أما بالنسبة لغير العملاء؛ فيمكنهم شراء الشهادات من خلال تحميل المستندات المطلوب استيفائها لفتح حساب جديد لدى البنك واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة، ومن ثم يقوم العميل بتحويل مبلغ الشهادة على حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، مع إرسال جميع مستندات فتح الحساب الموقعة وكارت التوقيع وطلب شراء الشهادة واثبات التحويل بالإضافة لمستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري) على البريد الالكتروني [email protected]، ويقوم البنك بفتح حساب دولاري او مصري حسب نوع الشهادة المطلوب شراؤه، يقتصر الحساب فقط على طلب اصدار، استرداد / استحقاق وإضافة العائد للشهادة مع عدم السماح بحركات مدينة، عدا استرداد أصل الشهادة والعائد وتحويلهم لنفس الحساب المحول منه بدون حد أقصى للتحويل، ويقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وارسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

هذا ويسعى البنك دائماً لتلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، وتوفير أعلى جودة لخدمة العملاء، مع استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة للتسهيل عليهم.

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