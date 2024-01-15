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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار تهمك| ارتفاع في الذهب.. وآخر أسعار الدولار مقابل الجنيه.. وتفاصيل حالة الطقس

أخبار تهمك
أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الإثنين 15-1-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

القاهرة 18.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15-1-2024

قدمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 15-1-2024، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:


العظمى الصغرى
القاهرة 18- 12
الإسكندرية 18- 11
الإسماعيلية 19- 11
الغردقة 23 -14
أسوان 23 - 8
سوهاج 20 - 7
المنيا19 - 6

 

أسعار الذهب اليوم الأثنين 15 يناير 2024.. وهذه هي قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية لميس سلامة، في برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأثنين 15-1-2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب تذبذات الأسعار الكبيرة التي شهدها الذهب في الفترة الأخيرة

 

سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3715 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3280 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2832 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26432 جنيه.

 

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 15 يناير 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة، ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الأثنين 15-1-2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأثنين.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين: 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.90 جنيه للبيع، و 33.75 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.49 جنيه للبيع، و39.30 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.77 جنيه للبيع، و100.31 جنيه للشراء.

الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد درجات الحرارة

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