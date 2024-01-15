لجأت لعملة دولة عربية.. مفاجأة في روسيا بعد التخلي عن الدولار الأمريكي

ذكرت صحيفة “إزفستيا” الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصدر في الصناعة الروسية، أن مستوردي الإلكترونيات الروس تخلوا بشكل شبه كامل عن الدولار الأمريكي واليورو في التسويات مع البائعين والموزعين الأجانب.

وحسب الصحيفة الروسية، قال مدير إحدى شركات تصنيع الإلكترونيات في روسيا، إن “ جميع المشتريات تقريبًا في عام 2023 تم دفع ثمنها باليوان الصيني والروبية الهندية، وكذلك بالعملات الوطنية للدول النامية الأخرى”.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للصحيفة الروسية، إن استبدال الدولار بعملات أخرى يوفر عددًا من المزايا.

استخدام 5 عملات بينهم عملة دولة عربية

وأضاف: “في الوقت الحالي، 99% من الحالات، نستخدم فيها الروبل واليوان والدرهم الاماراتي والوون ودونج”، منوها بأن مثل هذه الصفقات لا تشكل 'أي مخاطر لتتبع الشحنات، وتضمن التداول السريع للعملة، وتجعل من الممكن تقليل عدد الوسطاء أثناء عمليات التسليم واستبعاد مشاركة البنوك المراسلة من الدول غير الصديقة.

وقال مصدر آخر مقرب من الصناعة إنه في أواخر عام 2023، عرضت العديد من المؤسسات المالية في روسيا التوسط في التسويات بالعملات المشفرة في صفقات مع الموردين الأجانب.