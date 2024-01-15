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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

طريقة الحصول على تذاكر مترو الأنفاق من ماكينات TVM

مترو
مترو

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية شراء تذاكر المترو من ماكينات تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، TVM في محطات مترو الأنفاق.

طريقة الحصول على التذاكر من ماكينات TVM في محطات المترو


- اختيار المحطة المتواجد بها الراكب

- اختيار المحطة التي سيتوجه إليها الراكب

- تحديد عدد التذاكر

- دفع النقود عبر الماكينة واستلام التذاكر

تفاصيل تركيب وتفعيل ماكينات "TVM" لصرف التذاكر بالخط الأول والثاني للمترو

ماكينات TVM ستصرف التذاكر آليا بدون أي تدخل من العنصر البشري نهائيا

سيتم تجديد اشتراكات المترو أيضا من خلال ماكينات TVM

تم تركيب هذه الماكينات المحطات في الخط الأول والثاني، وتم تركيب 50 ماكينة في محطات الخط الأول و36 ماكينة في الخط الثاني".

هذه الماكينات تتيح للركاب شراء تذكرة الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر مرة واحدة.

مميزات ماكينات "TVM" لصرف تذاكر المترو

وتتميز ماكينات TVM بسهولة الاستخدام عن طريق شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، ويمكن للراكب شراء تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وشحن محفظة التذاكر تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

ماكينات "TVM" لصرف تذاكر المترو

كما تقبل الماكينة العملات الورقية من فئات (10/5/ 20/ 50/ 100/ 200) جنيه وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.

ويمكن شراء تذاكر رحلة واحدة من رصيد كارت محفظة مشحون، وتعد خدمة جديدة لجمهور الركاب تتيح لحامل المحفظة استخدام الرصيد لشراء تذاكر لذويه دون الالتزام بهم في محطات الخروج.

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