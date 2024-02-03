بعد قرار البنك المركزي الأخير..أعلى 7 شهادات إدخار بفائدة مرتفعة

يتساءل الكثير من المواطنين عن أعلى شهادات ادخار مرتفعة العائد حاليا بالبنوك العاملة في مصر، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة 2%.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري، قد قررت في اجتماعها أول أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أعلى شهادات إدخار حاليا

1- شهادة البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% يصرف نهاية المدة، وعائد 23.5% سنويًا، يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.

2- شهادة بنك مصر

ويوفر بنك مصر شهادة طلعت حرب، ومدتها عام، ومتاحة بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.

3- شهادة بنك فيصل

يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري شهادة الادخار الخماسية “ازدهار” بعائد 18.6% يصرف شهرياً تحت التسوية، ويحتسب بناءً على نتائج الأعمال الفعلية للبنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتبلغ فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء، ويصرف العائد شهريا بشكل متغير تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.

4- شهادة بنك ناصر

قرر بنك ناصر الاجتماعى طرح شهادة ادخار لمدة 3 سنوات وبمعدل عائد 20% سنويًا بدورية صرف شهري.

5- شهادة البنك المصري لتنمية الصادرات

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات إصدار شهادة ادخار ذات أجل 3 سنوات بسعر فائدة 21% سنويا يصرف العائد شهريا.

6- شهادة بنك المشرق

أعلن بنك المشرق عن طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 21% سنوياً ليدخل وبقوة المنافسة عقب طرح بنكا الأهلي ومصر شهادتي ادخار 27% و 23.5%.

ويتيح بنك المشرق شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الشهري بحد أدني ألف جنيه ومضاعفات الألف في حال زيادة الشراء، للأفراد المصريين وغير المصريين المقيمين.

7- شهادة البنك التجاري الدولي CIB

طرح البنك التجاري الدولي CIB شهادات ادخار ثلاثية مدتها ثلاث سنوات بعائد ثابت يصل إلى 22 % يصرف شهريا، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.